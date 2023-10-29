Saturn. O terceiro vinho da saga Wines from Another World é alemão e custa 900 euros a garrafa 

Já está à venda o terceiro vinho da saga planetária Wines from Another World, uma parceria da Martins Wine Advisor com produtores selecionados. O Saturn, que ontem foi oficialmente apresentado e lançado, num evento privado e muito exclusivo, no Palácio do Correio-Mor, em Loures, terá 1780 garrafas (0,75 litros), ao preço unitário de 900 euros, e 60 magnums ( 1,5 litros) que custam dois mil euros cada. É um Riesling, do Vale de Mosel, na Alemanha, proveniente de vinhas de pé franco com mais de 130 anos..Cláudio Martins, o consultor internacional de vinhos que deu corpo ao projeto de lançar nove vinhos, tantos quantos os planetas do sistema solar, associa-se ao reputado produtor alemão Ernst "Erni" Loosen para este terceiro lançamento e, garante, o Saturn é uma "verdadeira obra-prima que promete ser um investimento valioso" para colecionadores e apreciadores de vinho. "Foi uma tremenda sorte o destino ter-me feito cruzar caminho com o lendário Erni Loosen, uma verdadeira lenda do mundo do vinho a nível mundial e um dos orgulhos da Alemanha e da região de Mosel", acrescenta. Além disso, lembra, essa é uma região altamente conceituada no mundo do vinho e que, nos finais do século XIX e início do XX vendia os seus vinhos "mais caros até do que os de Bordéus"..O Saturn segue-se ao lançamento do Júpiter, em 2021, uma parceria com a Herdade do Rocim, e do Uranus, em 2022, dos espanhóis da Terroir al Limit de Priorat. O vinho alentejano, que foi lançado a mil euros a garrafa, esgotou em cerca de um mês e quem acede a vender uma das 800 garrafas produzidas está já a pedir mais 50% do que pagou por ela. O Uranus, posto no mercado há um ano por 1700 euros, vai agora, a partir de 30 de outubro, passar a custar 2040 euros. Há ainda cem garrafas disponíveis de 0,75 e várias dos formatos grandes.."Tudo isto tem sido uma aprendizagem. Quando lançámos o primeiro, estávamos todos eufóricos e havia alguma preocupação por parte de alguns dos parceiros quanto ao lançamento de um vinho português daquele preço, por isso, as oportunidades surgiram e não as quisemos perder. Agora deixamos que as vendas aconteçam ao seu ritmo. Não temos feito grande forcing, nem vamos fazer muita promoção, com este terceiro, porque os vinhos "falam" por si", garante Cláudio Martins. A prová-lo está o facto de, apesar do lançamento ter ocorrido apenas no dia 27, o vinho esteve em pré-venda para membros do clube Wines from Another World (a compra de uma garrafa dá acesso a condições especiais e eventos exclusivos) e, mesmo não sabendo a origem do produto, se era branco ou tinto ou qualquer outra informação, foram vendidas 50 garrafas. "As expectativas são altas", assume o consultor. Os portugueses têm sido os grandes compradores destes vinhos, mas há também colecionadores e investidores da Suíça, EUA, Brasil, China, Singapura, França, Espanha, Angola, Rússia, Turquia e Dubai..Este é um dos vários projetos da Martins Wine Advisor, empresa que este ano deverá crescer cerca de 30% e chegar aos dois milhões de euros de faturação. Além disso, há ainda a Super Grapes, a área de venda de vinhos online, que deverá, este ano, fechar nos 1,2 milhões de euros.