Savannah fecha aumento de capital histórico de 31 milhões de euros

A Savannah Resources, responsável pelo projeto de lítio do Barroso, anunciou nesta quarta-feira (23 de setembro), através de comunicado, a conclusão de um aumento de capital de 31,3 milhões de euros.

Este é o maior aumento de capital já realizado pela empresa, contando com forte apoio dos principais acionistas, entre eles a Pluris Investments, de Mário Ferreira, com 10,17%, a Telmory, de Avelino da Mota Gaspar, com 10%, e a Optimize Investment Partners, gerida por Pedro Lino, com 6,27%.

A operação foi feita a um preço de 5,5 pence por nova ação emitida, resultando na criação de aproximadamente 490 milhões de ações, um valor cerca de 50% superior ao do último aumento de capital.

A Savannah destacou o interesse significativo de investidores portugueses, que representam cerca de 30% da estrutura acionista, além de investidores espanhóis, ingleses, suíços e nórdicos, refletindo uma crescente aposta europeia no projeto.

Este reforço de capital foi estruturado para acelerar o projeto de lítio, após o Estudo Definitivo de Viabilidade da Fase 1, lançado em julho, ter confirmado reservas prováveis de 20 milhões de toneladas de minério e uma vida útil inicial de 14 anos.

Nos próximos meses, a empresa espera avançar com o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), desenvolvimentos na engenharia, aquisição de equipamentos principais e negociações com instituições financeiras para garantir o início da construção na primeira metade de 2027, salienta o comunicado.

A Savannah vai contratar mais 40 profissionais para preparar o arranque da fase de construção. Além disso, uma parte do capital angariado servirá para financiar uma eventual operação de dual listing, permitindo à empresa negociar noutra bolsa de valores fora do Reino Unido e alargar a sua base de investidores.

A maior fatia do capital angariado será canalizada para os trabalhos no terreno, destacando-se a compra de maquinaria pesada com prazos de entrega alargados. Segundo a empresa, as verbas financiam ainda as intervenções preparatórias no solo antes da abertura dos acessos e o desenvolvimento da engenharia de base (FEED) da fábrica de processamento e das infraestruturas.