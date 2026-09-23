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Savannah fecha aumento de capital histórico de 31 milhões de euros

Operação visa financiar as próximas fases de desenvolvimento da mina de lítio do Barroso, em Boticas.
Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources. Foto: Reinaldo Rodrigues
Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources. Foto: Reinaldo Rodrigues
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A Savannah Resources, responsável pelo projeto de lítio do Barroso, anunciou nesta quarta-feira (23 de setembro), através de comunicado, a conclusão de um aumento de capital de 31,3 milhões de euros.

Este é o maior aumento de capital já realizado pela empresa, contando com forte apoio dos principais acionistas, entre eles a Pluris Investments, de Mário Ferreira, com 10,17%, a Telmory, de Avelino da Mota Gaspar, com 10%, e a Optimize Investment Partners, gerida por Pedro Lino, com 6,27%.

A operação foi feita a um preço de 5,5 pence por nova ação emitida, resultando na criação de aproximadamente 490 milhões de ações, um valor cerca de 50% superior ao do último aumento de capital.

A Savannah destacou o interesse significativo de investidores portugueses, que representam cerca de 30% da estrutura acionista, além de investidores espanhóis, ingleses, suíços e nórdicos, refletindo uma crescente aposta europeia no projeto.

Este reforço de capital foi estruturado para acelerar o projeto de lítio, após o Estudo Definitivo de Viabilidade da Fase 1, lançado em julho, ter confirmado reservas prováveis de 20 milhões de toneladas de minério e uma vida útil inicial de 14 anos.

Nos próximos meses, a empresa espera avançar com o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE), desenvolvimentos na engenharia, aquisição de equipamentos principais e negociações com instituições financeiras para garantir o início da construção na primeira metade de 2027, salienta o comunicado.

A Savannah vai contratar mais 40 profissionais para preparar o arranque da fase de construção. Além disso, uma parte do capital angariado servirá para financiar uma eventual operação de dual listing, permitindo à empresa negociar noutra bolsa de valores fora do Reino Unido e alargar a sua base de investidores.

A maior fatia do capital angariado será canalizada para os trabalhos no terreno, destacando-se a compra de maquinaria pesada com prazos de entrega alargados. Segundo a empresa, as verbas financiam ainda as intervenções preparatórias no solo antes da abertura dos acessos e o desenvolvimento da engenharia de base (FEED) da fábrica de processamento e das infraestruturas.

Emanuel Proença, CEO da Savannah Resources. Foto: Reinaldo Rodrigues
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