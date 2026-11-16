Secretário do Tesouro dos EUA questiona se Nvidia sabia do contrabando de chips

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos (EUA), Scott Bessent, exigiu saber se a gigante tecnológica Nvidia ignorou deliberadamente o contrabando de semicondutores usados em inteligência artificial (IA) para a China.

Numa entrevista à emissora Fox News, no domingo, Bessent considerou secundário o escândalo que levou à saída do patrão da Nvidia Jensen Huang, que entretanto recebeu o apoio de Elon Musk e várias figuras de Silicon Valley numa carta aberta.

Os serviços de informações dos EUA suspeitam que Alice Huang, antiga diretora da Megaspeed, é uma espiã chinesa e teve uma relação com Jensen Huang para obter segredos da empresa líder na conceção de semicondutores avançados para a IA.

A coberto da compra de material informático para centros de dados no sudeste asiático, a Megaspeed teria assim ajudado Pequim a contornar as restrições às exportações dos EUA ao envio de semicondutores avançados para a China, alegando motivos de segurança nacional.

"O que mais importa é examinar se a Nvidia tinha uma cultura de conformidade com as restrições norte-americanas à exportação", declarou o secretário do Tesouro.

"Quem sabia? Pois estas empresas de fachada eram evidentes; estavam a ser investigadas. Será que a Nvidia as utilizou para contornar [as restrições] e vender chips aos chineses?", questionou Scott Bessent.

Isto numa altura em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, deverá viajar para a China esta semana para uma cimeira e um encontro com o homólogo chinês, Xi Jinping.

Segundo o secretário do Tesouro, "apenas 1%" dos chips vendidos a Singapura permaneceram no país, embora, em 2024, a Nvidia tenha aí registado mais de 20% das suas vendas globais.

No final de 2025, Donald Trump autorizou apenas a venda dos H200, chips de alto desempenho de uma geração anterior, mas "nada acima disso", recordou Scott Bessent.

O secretário exigiu respostas do conselho de administração da Nvidia "nos próximos dez dias", pediu uma "reestruturação radical" do grupo e que procure o próximo líder fora dos quadros da empresa.

Na sexta-feira, Scott Bessent tinha responsabilizado o secretário do Comércio, Howard Lutnick, pelas exportações de semicondutores de última geração da Nvidia para a China.

Em entrevista a uma outra emissora norte-americana, CNBC, disse que vários serviços governamentais, entre os quais o seu Departamento, reclamam "desde há meses" o bloqueio de exportações para a Megaspeed, mas a responsabilidade por tal compete ao Departamento do Comércio, que não o fez.

As restrições, que visam impedir a China de alcançar os EUA na corrida à IA, são controladas pelo Departamento do Comércio, realçou Scott Bessent.

"Vocês deveriam questioná-los sobe os seus processos internos", disse, em desafio ao jornalista que o entrevistava, no que foi um raro exemplo público de dissensão governamental.