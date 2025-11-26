DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Segmento de luxo da Remax regista mais de 83 milhões só na Margem Sul no 1.º semestre

Imobiliária realizou 244 transações durante esse período. Os compradores nacionais representaram três quartos das operações, enquanto investidores alemães e norte‑americanos surgem em segundo lugar.
A Margem Sul do Tejo está a ganhar peso no mercado de imóveis premium, com 244 transações registadas no primeiro semestre de 2025 e um volume de negócios superior a 83 milhões de euros, segundo dados da Remax Collection.

O crescimento tem sido suportado por procura de privacidade, maiores áreas e contacto com a natureza, mantendo ao mesmo tempo o acesso fácil a Lisboa, destaca a imobiliária em comunicado.

Os compradores nacionais representaram três quartos das operações, enquanto investidores alemães e norte‑americanos surgem em segundo lugar, com cerca de 4% cada.

No total, clientes de 18 nacionalidades efetuaram compras na região neste período, sinalizando interesse internacional, ainda que dominem os residentes portugueses.

As zonas que mais se destacam economicamente são a Comporta e Tróia, associadas a projetos turísticos e oferta de alto padrão, e Azeitão e a Serra da Arrábida, onde moradias e produtos relacionados com gastronomia e enoturismo têm valorizado, realça a imobiliária na mesma nota. Setúbal regista também maior atividade, com surgimento de novos projetos e loteamentos premium em áreas com boa ligação a Lisboa.

Quanto aos fatores de procura, segundo a Remax Collection, o mercado valoriza terrenos maiores, privacidade e um estilo de vida mais rústico e e com presença de praia, características que diferenciam a Margem Sul de mercados consolidados como Cascais e Sintra e que conferem preços mais competitivos e oportunidades de investimento.

Sobre a evolução futura, o anúncio de infraestruturas como o novo aeroporto de Alcochete — com abertura prevista para 2036 — alimenta expectativas de valorização na região, refere a mesma nota.

Beatriz Rubio, CEO da Remax Collection, afirma, citada em comunicado, que "a Margem Sul tem vindo a afirmar‑se como uma alternativa estratégica para compradores de imóveis premium" e acrescentou que a combinação de proximidade a Lisboa, terrenos amplos e qualidade de vida está a sustentar um crescimento sólido.

Volume de vendas da Remax cresce 6,6% no terceiro trimestre
habitação de luxo
Remax Collection
Beatriz Rubio

