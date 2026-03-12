Seguradora Generali aumenta lucro em 12% para 4,2 mil milhões

A seguradora italiana Generali obteve um lucro líquido de 4.172 milhões de euros em 2025, um crescimento de 12% em relação ao ano anterior, informou esta quinta-feira, 12, a empresa em comunicado.

O resultado operacional consolidado atingiu um recorde de oito mil milhões, mais 9,7% do que os 7,3 mil milhões do ano anterior, com bons resultados em todos os setores.

Em 2025, os prémios brutos atingiram 98.124 milhões, um crescimento de 3,6%, graças ao crescimento significativo de 7,6% do segmento ‘Não Vida’.

De acordo com a informação disponibilizada, a posição de capital “mantém-se extremamente sólida”, com um rácio de solvência de 219% contra os 210% do exercício anterior, apoiado por uma forte geração normalizada de capital.

Além disso, foi proposto o pagamento de um dividendo por ação de 1,64 euros, um aumento de 14,7%, e foi anunciada a recompra de 500 milhões de euros na próxima assembleia-geral de acionistas.

O presidente executivo (CEO) do grupo, Philippe Donnet, explicou que “os resultados recorde alcançados em 2025 concluem com sucesso o primeiro ano do plano estratégico e confirmam a criação contínua de valor para todas as partes interessadas”.