Serviço reforçado no Metro do Porto na noite de Passagem de Ano

O metro do Porto vai ser reforçado na noite de Passagem de Ano, funcionando de forma ininterrupta até às 6 horas, altura em que passam a vigorar os horários normalmente praticados aos domingos e feriados, indicou esta segunda-feira, 29, a empresa.Em comunicado, a Metro do Porto informa que de quarta para quinta-feira, a operação não vai parar, sendo a única exceção a Linha Violeta (E), cujas viagens terminam, conforme sucede em dias normais, por volta da uma hora da manhã.Este "reforço especial" começa às 20 horas de quarta-feira, desde logo na Linha Amarela (D), onde se insere a estação dos Aliados (local do fogo de artifício, à meia-noite), que contará com circulações de seis em seis minutos até às três horas e de cerca de sete minutos daí em diante.Na Linha Azul (A), as viagens acontecem também essencialmente com frequências de 10 minutos até às três horas e de 15 minutos a partir dessa hora, enquanto na Linha Verde (C) as circulações de 15 em 15 minutos ocorrem até à meia noite, passando depois para 30 minutos até às seis da manhã.Já na Linha Vermelha (B), as frequências de passagem terão sempre uma cadência de 30 minutos até às seis da manhã. Por fim, no que respeita à Linha Laranja (F), as viagens assumem uma periodicidade de 20 minutos entre as 20 horas e as três da manhã e de 30 minutos entre as três e as seis da manhã.