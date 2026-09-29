Serviços empresariais e imobiliário destacam-se entre empresas de capital estrangeiro

As empresas de capital estrangeiro em Portugal operam principalmente nas áreas de serviços empresariais e imobiliário, conclui um estudo da Informa D&B divulgado esta terça-feira.

Segundo este estudo, os serviços empresariais e as atividades imobiliárias concentram 35% das 17 mil empresas de capital estrangeiro a operar em Portugal.

São ainda de destacar os setores dos grossistas, tecnologias de informação e comunicação e indústrias, sendo que, no seu conjunto, estes cinco setores reúnem mais de dois terços do total das empresas de capital estrangeiro.

Já em termos do país de origem, as empresas de capital espanhol e francês lideram em número, faturação e emprego, de acordo com a Informa D&B.

O relatório tem ainda dados sobre o volume de negócios das empresas de capital estrangeiro, que atingiu os 173 mil milhões de euros, o que corresponde a 31% do tecido empresarial português.