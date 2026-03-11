Setor da construção cresce 2,3% em 2026 a nível mundial e 1,6% na Europa

O setor da construção crescerá 2,3% a nível mundial em 2026 sendo que na Europa o crescimento será de 1,6% impulsionado pelo setor residencial, segundo um relatório da seguradora Crédito y Caución.

“O setor da construção crescerá 2,3% em 2026 a nível mundial, no caso da Europa, espera-se que aumente 1,6%. O subsetor residencial será impulsionado pelos cortes nas taxas de juro aprovados pelo Banco Central Europeu”, lê-se no relatório.

Na Zona Euro e no Reino Unido, os custos dos materiais continuarão mais elevados do que no passado e a escassez de mão-de-obra é estrutural, tendo ambas as questões um impacto negativo nas margens dos fabricantes e no risco de crédito corporativo, que se mantém elevado na maioria dos mercados europeus, de acordo com a seguradora.

O relatório destaca França como um país de risco sendo que “o setor carece de motores de crescimento significativos e a instabilidade política está a afetar o seu crescimento”.

Outro dos países com maior nível de risco é a Alemanha, onde o desempenho do setor continua a ser afetado por um fraco crescimento económico e o nível de incumprimentos se mantém elevado.

Entre janeiro e outubro de 2025, o número de insolvências aumentou 9,3% em relação ao ano anterior.

“No Reino Unido, muitos novos projetos de construção continuam a ser atrasados devido a contratos antigos, problemas na cadeia de abastecimento, inflação de preços e atrasos na aprovação dos pedidos de licenciamento, nos próximos meses, espera-se alguma melhoria na situação do risco de crédito no setor, mas as condições do mercado continuam desafiantes”, consta no relatório.

A Crédito y Caución crê ainda que embora o setor da construção não seja diretamente afetado pelas novas taxas tarifárias e pelas tensões geopolíticas, “sofre o seu impacto colateral, as questões comerciais globais aumentaram a incerteza empresarial, levando a uma redução dos gastos com construção comercial em muitos países”.

Os países com os níveis mais elevados de risco de crédito são Áustria, Dinamarca, França, Hungria, Suécia, Turquia, Reino Unido e Coreia do Sul.

A Crédito y Caución está presente em Portugal, Espanha e no Brasil. No resto do mundo opera como Atradius, sendo um operador global de seguro de crédito presente em mais de 50 países.