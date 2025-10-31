DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Setor de correio expresso e encomendas prevê subida de 3,7% para 1100 milhões em 2025

Aumento é impulsionado pelo crescimento do consumo privado e pela expansão do comércio eletrónico, revela uma análise da Informa D&B.
Foto: Gerardo Santos / Global Imagens
O volume de negócios das empresas de correio expresso e encomendas deverá atingir 1.130 milhões de euros em 2025, marcando um crescimento de 3,7% em relação a 2024.

Este aumento é impulsionado pelo crescimento do consumo privado e pela expansão do comércio eletrónico.

Segundo uma análise da Informa D&B, o crescimento previsto para 2025 segue-se a um aumento ainda mais significativo em 2024, quando o setor cresceu 5,3%.

Em 2024, o transporte doméstico registou um aumento de 6,8% em comparação com 2023, enquanto os serviços de transporte internacional cresceram 3,8%.

“A automatização de processos e o investimento em sistemas de informação serão cruciais para melhorar a eficiência operacional e a qualidade dos serviços”, destacou a análise. Assim, espera-se que o processo de concentração empresarial continue, tanto a nível nacional como internacional.

Nos últimos anos, o número de empresas no setor aumentou, especialmente com a entrada de trabalhadores independentes e microempresas nas plataformas digitais de entregas urbanas.

A Grande Lisboa e a região Norte concentram o maior número de operadores, totalizando cerca de dois terços do setor. Em 2024, a quota de mercado dos cinco principais operadores em Portugal foi de 50,7%, subindo para mais de 70% se considerarmos os dez maiores.

Em termos gerais, em 2024, o setor contou com 10.525 empresas e um mercado de 1.090 milhões de euros, com um crescimento de 5,3% em relação ao ano anterior.

