Setor europeu das infraestruturas terá 2026 positivo apesar da incerteza

As perspetivas para o setor europeu das infraestruturas em 2026 são positivas, apesar da incerteza que ainda assola a economia, de acordo com um relatório divulgado esta segunda-feira, 19, pela DBRS.Para a agência de notação financeira, nesta área, os quatro setores que vão beneficiar particularmente dos investimentos privados em 2026 são energia, digital, transporte e infraestrutura social.A DBRS salienta que a transição energética é um fator importante que impulsiona a procura no setor de infraestruturas na Europa, numa altura em que o continente está com dificuldades para atingir os níveis de investimento necessários para cumprir as metas de energia limpa para 2030.Já a expansão dos centros de dados está a liderar a tendência de digitalização, impulsionando assim o investimento nas infraestruturas relacionadas com este setor, nomeadamente potenciado pela Inteligência Artificial.No que diz respeito aos transportes, os projetos de infraestrutura europeus estão a ser afetados por fatores como o aumento da sustentabilidade e descarbonização, a melhoria da conectividade entre os Estados-membros da União Europeia, o aumento da resiliência no contexto de novas ameaças e a expansão da interoperabilidade dos ativos para permitir conexões entre vários modos de transporte.A infraestrutura social, por sua vez, está a tornar-se uma prioridade para formuladores de políticas e investidores, nomeadamente devido aos desafios relacionados com a saúde, educação e habitação.Nesta análise, a DBRS conclui que as necessidades estruturais "garantem que a procura por infraestruturas na Europa não é cíclica", o que é um "aspeto fundamental para o crescimento do setor das infraestruturas na Europa em 2026"..Lucro da Infraestruturas de Portugal cresce 30% nos primeiros nove meses do ano