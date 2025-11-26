Shamir Portugal aumenta número de trabalhadores de 12 para 300 em 25 anos

A Shamir aumentou os trabalhadores de 12 para 300 nos 25 anos em Portugal e a produção diária de lentes oculares de 250 para 11.000, exportando para todo o mundo e faturando 63 milhões de euros em 2024.Num comunicado divulgado esta quarta-feira, 26, assinalando o mês em que cumpre 25 anos de atividade em Portugal, a empresa - fundada no ano 2000 em Vilar, Vila do Conde, e que iniciou a produção das primeiras lentes progressivas para o mercado ibérico em 2001- contabiliza mais de 38 milhões de lentes fabricadas e um crescimento médio anual da produção de cerca de 7%.A Shamir mantém atualmente ainda em funções sete elementos da equipa fundadora, salientando estar hoje preparada para entregar mais de 80% das lentes produzidas em Portugal em apenas um a dois dias, metade do tempo que era necessário anteriormente.Ao longo destes 25 anos, a empresa destaca o início da exportação para a Europa, em 2005; a entrada no Grupo Shamir Optical, em 2007; a criação do laboratório InoTime em Lisboa (o primeiro laboratório de ótica acelerada da Europa), em 2015; o lançamento do primeiro Laboratório Móvel de Lentes Oftálmicas, em 2019; e a criação do ‘atelier’ de armações Okiatto, em 2020.Em 2024, o lucro da Shamir Portugal aumentou mais de 50% em termos homólogos, para 3,4 milhões de euros, enquanto o volume de negócios subiu 12% para 63 milhões e o EBITDA (resultados antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) ascendeu a 5,9 milhões de euros, o equivalente a 9,36% do volume de negócios, contra 7,42% no ano anterior.No mercado nacional, a faturação foi de quase 22 milhões de euros, mais 11% do que em 2023, enquanto no mercado internacional o aumento foi de cerca de 12%, ultrapassando os 41 milhões de euros.No período, o Valor Acrescentado Bruto (VAB) aumentou 15% e a rentabilidade financeira (ROE) fixou-se nos 14%, apresentando a empresa um capital próprio superior a 22,8 milhões de euros, uma autonomia financeira de 63% e um índice de solvabilidade de 172%.Com três unidades de produção - em Vila do Conde, Porto e Lisboa -, a Shamir Portugal fabrica anualmente cerca de três milhões de lentes oftálmicas, das quais cerca de 80% são exportadas para mais de 30 mercados, sobretudo na Europa.Para os próximos anos, a empresa assume como prioridades “continuar a investir na inovação tecnológica, apostando em novos ‘designs’ e soluções especializadas para necessidades específicas”; “fortalecer a relação com as óticas, oferecendo um serviço ainda mais rápido e consistente”; e “crescer de forma sustentável, com foco na melhoria dos processos produtivos, na expansão da equipa técnica, na modernização do laboratório e na redução do impacto ambiental”.