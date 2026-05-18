Shein compra Everlane por 93 milhões, muito abaixo das valorizações do boom do e-commerce

O grupo chinês Shein adquiriu a cadeia norte‑americana de vestuário Everlane, controlada maioritariamente pelo fundo L Catterton, numa transação que valoriza a empresa sediada em San Francisco em 100 milhões de dólares (cerca de 93 milhões de euros à taxa de câmbio atual), muito abaixo das avaliações atingidas durante o auge do comércio eletrónico.

Segundo diversos meios citados pela Bloomberg, o conselho de administração da Everlane aprovou o acordo no sábado.

Foi comunicado aos acionistas que os detentores de ações ordinárias não receberão qualquer pagamento e permanece por esclarecer se os acionistas preferenciais terão direito a um valor monetário ou a ações da Shein.

Várias fontes apontam que a Everlane procurou recuperar-se face a um aumento da dívida. A marca, conhecida pelo estilo minimalista e pelo chamado “luxo discreto”, conta entre as suas seguidoras algumas figuras públicas, incluindo Meghan Markle.

A operação integra‑se na estratégia da Shein de diversificar fontes de rendimento. Desde o ano passado, a empresa tem oferecido a outras marcas o acesso à sua rede de fabrico na China como serviço, numa altura em que os crescentes direitos aduaneiros nos EUA pressionam o seu negócio core.

O negócio surge num contexto em que várias marcas que prosperaram durante o boom do e‑commerce enfrentam dificuldades para sustentar o crescimento.