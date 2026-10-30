Shell reforça presença em Portugal através de acordo com a OZ Energia

A OZ Energia, pertencente ao Grupo Manuel Champalimaud, assinou um acordo com a DISA Lusitânia para reforçar a presença da Shell em Portugal, passando a rede de postos a apresentar essa marca.

Com este acordo, a rede de postos operados pela OZ Energia vai apresentar a marca Shell, mantendo-se a OZ responsável pela sua operação, indica a empresa, em comunicado enviado esta sexta-feira.

A OZ Energia "continuará a assegurar a operação destes postos, que funcionarão sob a marca Shell", enquanto as restantes operações e atividades da empresa não serão alteradas por este acordo, detalha.

A transição será implementada de forma progressiva, para "garantir a continuidade da operação dos postos". Esta empresa, que pertence ao Grupo Manuel Champalimaud, opera em diferentes áreas do mercado energético, incluindo combustíveis rodoviários, rede de postos de abastecimento, gás engarrafado e a granel, GPL auto e combustíveis de aviação.

Já a DISA Lusitânia é responsável pelo desenvolvimento da rede de postos da marca Shell em Portugal e Espanha, ao abrigo de um acordo de licença.