Shenhua destina 16 mil milhões de euros ao controlo de até 12 subsidiárias

A China Shenhua, maior mineradora de carvão chinesa, anunciou a compra de até 12 subsidiárias por 133,6 mil milhões de yuans (16,11 mil milhões de euros), a maior aquisição de ativos do setor energético da China.De acordo com o portal de notícias económicas Yicai, a Shenhua pagará cerca de 11,29 mil milhões de euros à CHN Energy e emitirá novas ações no valor de cerca de 4,84 mil milhões de euros, com um desconto de 28%.Além disso, a mineradora estatal comercializará participações com mais de trinta novos investidores externos para arrecadar cerca de 2,41 mil milhões de euros, com os quais financiará parte do referido acordo.Espera-se que a operação seja concluída antes do final de 2026 e que eleve a participação da CHN Energy na Shenhua dos atuais 69,5% para 71,5%.Os ativos afetados, que faturaram cerca de 13,75 mil milhões de euros no ano passado, abrangem toda a cadeia de valor do carvão, desde a mineração até a energia ou produtos químicos, passando pelo transporte e logística.Após a compra, a Shenhua aumentará as suas reservas de carvão de 41.600 para 68.500 toneladas e a sua produção anual aumentará dos atuais 327 milhões de toneladas para 512 milhões.