Shift4 lança dispositivo tudo‑em‑um para pagamentos e reembolsos IVA e prepara entrada em Portugal

A empresa norte‑americana Shift4 lançou a Shift4 One, um terminal portátil que integra pagamentos, conversão dinâmica de moeda e processamento de reembolsos do IVA (Tax Free) numa só solução.

O produto resulta da integração da Global Blue, comprada recentemente pela Shift4, e tem como alvo sobretudo pequenas e médias empresas que atendem clientes estrangeiros.

A tecnológica afirma que o equipamento deteta automaticamente clientes internacionais, permite fixar a taxa de câmbio no momento da compra e calcula o reembolso do IVA em tempo real, eliminando grande parte da documentação manual associada aos pedidos de reembolso.

Segundo o comunicado da empresa, estas funcionalidades podem duplicar o volume de transações Tax Free em estabelecimentos com deteção automática, o que pode traduzir‑se em receitas adicionais para os comerciantes.

Taylor Lauber, CEO da Shift4, citado no documento, realça que “esta solução simples e tudo‑em‑um oferece um enorme benefício para comerciantes e consumidores internacionais”.

A empresa lançou a solução primeiro no Reino Unido, Irlanda, Espanha e Alemanha e anunciou a intenção de alargar a oferta a 15 países europeus até ao final do ano, incluindo Portugal.

Do ponto de vista económico, a novidade combina dois vetores relevantes: a crescente mobilidade internacional de consumidores e a digitalização do ponto de venda.

Para os comerciantes, a oferta, segundo a tecnológica, promete reduzir a complexidade operacional e os custos associados a fornecedores distintos, ao mesmo tempo que torna o processo de compra mais transparente para turistas — fatores que podem aumentar a conversão e o ticket médio em zonas com elevado fluxo de visitantes estrangeiros.

A integração da Global Blue também confere à Shift4 controlo sobre a cadeia de reembolsos fiscais, um mercado capaz de gerar comissões e serviços associados.