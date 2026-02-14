Sicasal retoma produção com parte dos trabalhadores e aguarda por investidores

O diretor-geral, que já tinha sido consultor da empresa entre 2020 e 2021, garantiu que "há vários investidores" interessados.

"O maior ativo são as pessoas e é a marca", que é conhecida "nacional e internacionalmente", conforme acrescentou.

Para a notoriedade da marca, contribuiu também o patrocínio entre 1986 e 1995 de uma equipa profissional de ciclismo, a Sicasal-Acral, vencedora da classificação geral da Volta a Portugal por três vezes - em 1987, 1989 e 1991.

Na primeira assembleia de credores, marcada para 04 de março, Jorge Pena espera que sejam apresentados "planos de recuperação" da empresa, assentes na compra do capital e no perdão de uma parte substancial da dívida à banca e a fornecedores, que ultrapassa os 37 milhões de euros.

Nessa reunião de credores, poderá ficar já decidida "uma nova administração para a empresa", disse ainda.

"O potencial da empresa vai muito para além do que estamos a fazer, e esperamos que no dia 04 de março apareçam interessados que possam reativar a capacidade da empresa nas diversas áreas de frescos e de transformados, que possam salvaguardar os empregos de todos os trabalhadores e que levem a empresa para a dimensão que ela conquistou", afirmou Norberto Esteves, o representante dos trabalhadores.

A Sicasal foi fundada em 1968 por Álvaro dos Santos da Silva, vocacionada para a produção e comercialização da carne fresca de suíno e produtos transformados de charcutaria.

Em novembro de 2011, um incêndio destruiu parte da área de produção e a unidade fabril de Vila Franca do Rosário foi quase integralmente reconstruída, numa altura em que empregava cerca de 700 funcionários.

A empresa, que chegou a faturar perto de 100 milhões de euros (ME), perdeu quota de mercado nos últimos anos, fez investimentos em Angola que não geraram o retorno esperado, e o seu volume de vendas diminuiu significativamente, para 42,3 ME em 2024.

A situação financeira levou a uma acumulação de prejuízos, tendo registado um resultado líquido negativo de 3 ME, em 2022, 8,8 ME, em 2023, e 11 ME, em 2024.

A dívida aos 250 credores constituídos ascendia a 37 ME, dos quais 22,4 milhões a bancos - Millennium bcp (11,6 ME), Caixa Geral de Depósitos (4 ME), Novo Banco (3,6 ME) Abanca (2,5 ME) - e 9,4 ME a fornecedores.

A Promauto, empresa de promoção e relações públicas, destaca-se na lista de credores, com uma quantia de 4,1 ME.

Em outubro, a Sicasal parou a produção e, no mesmo mês, a administração avançou para um Processo Especial de Revitalização (PER), junto do Tribunal da Comarca de Lisboa Oeste, para tentar recuperar a empresa propondo aos credores um perdão de 70% do valor da dívida e o pagamento faseado dos restantes 30%.

Além dos administradores da Sicasal, assinava o requerimento o proprietário da Promauto, Nuno Pardal Ribeiro, também ex-dirigente do Chega que atualmente está a ser julgado pelos crimes de recurso à prostituição de menores.

De acordo com o Jornal de Negócios, o PER foi recusado pelo tribunal por a empresa falhar a entrega de documentos de forma repetitiva.

Em dezembro, o banco Millennium bcp, o maior credor, pediu a insolvência da Sicasal, tendo esta sido decretada em 06 de janeiro pelo Tribunal de Lisboa Oeste e nomeado Jorge Calvete como administrador da insolvência.

A assembleia de credores foi marcada para 04 de março, podendo ser apresentados planos de recuperação da empresa por parte do atual acionista ou de compradores interessados.

Em 02 de fevereiro, Jorge Calvete admitiu à Lusa que o cliente que fez o adiantamento pudesse estar interessado em adquirir a Sicasal, adiantando que "não terá uma posição de vantagem".

O plano é "ir chamando os trabalhadores por fases à medida que a produção avança", disse ainda, referindo que o salário de fevereiro está garantido para todos os funcionários.

Admitiu ainda que possa haver ajustamentos no pessoal, após se decidir se a empresa vai funcionar como antes, ou se vai eliminar áreas como o matadouro e desmanche.

Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias da Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB) demonstrou preocupação com a declaração de insolvência, "colocando centenas de postos de trabalho em risco".

Condenou ainda "as opções estratégicas erradas e de falhas graves de gestão", defendendo que "não é aceitável que décadas de trabalho e dedicação dos trabalhadores sejam colocadas em causa por decisões que não tiveram em conta a sustentabilidade económica e social da empresa".