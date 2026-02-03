Siemens Energy investe 850 milhões nos EUA e cria 1.500 empregos

A tecnológica alemã Siemens Energy vai investir 1.000 milhões de dólares (cerca de 850 milhões de euros à taxa de câmbio atual) nos Estados Unidos para impulsionar a produção no país e criar 1.500 empregos.

A Siemens Energy informou esta terça-feira, 3, que concluiu os seus planos de investimento, anunciando a aplicação de 1.000 milhões de dólares nos Estados Unidos para desenvolver a produção tecnológica no país.

“Os Estados Unidos estão a registar um aumento sem precedentes na procura de eletricidade. O país está a expandir rapidamente os seus centros de dados, infraestruturas de Inteligência Artificial (IA) e eletrificação industrial de última geração”, afirmou a empresa alemã em comunicado.

Satisfazer este crescimento requer uma implantação acelerada de infraestruturas de rede modernas e resilientes e um aumento substancial da capacidade de produção de eletricidade, referiu a empresa de tecnologia.

Neste sentido, a Siemens Energy prevê realizar a expansão das infraestruturas na Carolina do Norte, Alabama, Nova Iorque, Texas e Florida, bem como a construção de uma fábrica de equipamento de comutação no Mississippi, criando cerca de 1.500 postos de trabalho.