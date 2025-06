Sindicato de pilotos satisfeito com suspensão da privatização da Azores Airlines

"A atual situação política na Região Autónoma dos Açores, com o Orçamento Regional inviabilizado pelos partidos da oposição, e a mais do que provável futura dissolução do parlamento regional, com convocação de eleições legislativas regionais antecipadas, impõe, no entendimento ético democrático do Governo Regional dos Açores, a adequada decisão de suspensão dos concursos de alienação para efeitos de privatização, de parte do Setor Público Empresarial Regional", indicou a Presidência do Governo açoriano num comunicado, divulgado na ocasião.