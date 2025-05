Dinheiro Vivo

Sindicato diz que CGD foi multada por ACT por não pagar horas extra

Segundo o sindicato, a saída de milhares de funcionários do banco público nos últimos anos tem reflexo na "deterioração do serviço prestado aos clientes e no incomensurável aumento do volume de trabalho" com muitos a ficarem para lá da sua hora diariamente (mesmo não tendo subsídio de isenção de horário).