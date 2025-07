Sindicatos assinam acordo na Groundforce e dão passo para homologação de insolvência

Os sindicatos indicaram que, "assinado o AE e uma vez que a outra condição suspensiva em falta já está cumprida", visto que o Governo "aprovou as modificações societárias previstas no plano de insolvência", espera-se "que seja publicada a homologação do plano de insolvência nos próximos dias, contando-se a partir dessa data os 20 dias para trânsito em julgado da homologação do plano".