Sindicatos bancários acordam aumentos salariais de 4,5% no Montepio em 2023

Em comunicado, os sindicatos Nacional dos Quadros e Técnicos Bancários (SNQTB), do Setor Financeiro (Mais), dos Bancários do Centro (SBC) e dos Trabalhadores do Setor Financeiro de Portugal (SBN) avançam que a atualização de 4,5% do Acordo Coletivo de Trabalho do Montepio Geral para 2023 se aplica às tabelas dos trabalhadores ativos e reformados e às demais cláusulas de expressão pecuniária.