Sindicatos voltam a convocar greves na RTP a partir de sábado

De acordo com o comunicado, na terça-feira, "teve lugar no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, no âmbito das competências da DGERT [Direcção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho], a primeira reunião de conciliação entre os representantes da administração da Rádio e Televisão de Portugal, liderados pelo presidente, Nicolau Santos e os dirigentes do Sinttav e do SITIC".