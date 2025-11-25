Sintac propõe aumentos de 8% na tabela salarial da Portway

O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac) propôs à empresa de ‘handling’ (assistência em terra nos aeroportos) Portway aumentos de 8% na tabela salarial e uma atualização do subsídio de refeição, adiantou a estrutura, em comunicado.O sindicato referiu assim que apresentou à Portway “uma proposta de revisão salarial que integra uma atualização de 8% na tabela salarial e a atualização do subsídio de refeição para 210 euros mensais (10,50 euros/dia)”.A proposta da estrutura sindical inclui ainda a “atualização de vários componentes remuneratórios”, passando pelo “subsídio de coordenação, o subsídio de supervisor/chefe de equipa, um prémio de assiduidade trimestral e a criação de novos complementos de função” que o Sintac diz ter como objetivo “ajustar de forma equilibrada as diferentes responsabilidades desempenhadas pelos trabalhadores”.O sindicato registou ainda “a sua forte preocupação com a atual aproximação do salário mínimo nacional aos níveis de entrada na empresa”, uma situação que, garantiu, “já abrange mais de um terço da tabela salarial”.De acordo com o Sintac, “este cenário provoca desmotivação interna, pois trabalhadores com cerca de 20 anos de casa, posicionados nos níveis imediatamente seguintes, acabam por receber praticamente o mesmo que trabalhadores recém-admitidos”.Além disso, destacou, “esta compressão salarial faz com que os trabalhadores em início de carreira deixem de ter uma expectativa real de progressão”, visto que “a diferença entre níveis é cada vez menos significativa”.O sindicato destacou que “apresentou propostas concretas para corrigir estas distorções” e disse esperar que a Portway as considere, “reconhecendo a importância de implementar medidas que valorizem efetivamente os trabalhadores e reforcem a coerência e equidade da estrutura salarial”.O Sintac garantiu ainda que “mantém total disponibilidade para continuar o diálogo”, tendo por objetivo “alcançar soluções que promovam estabilidade, reconhecimento e motivação no seio da empresa”..Trabalhadores da Portway convocam greve para o período de Natal e ano novo