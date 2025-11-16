Sistema de pagamento da Visa com stablecoins deverá estar disponível na UE "nos próximos 12 meses"

DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Um piloto lançado nos EUA já permite realizar pagamentos e transferências com recurso a criptoativos tendencialmente estáveis. O mecanismo deve singrar primeiro em economias emergentes.
Mark Nelsen, chief Consumer Product da Visa
Transferências ao segundo, para todo o mundo, através de criptoativos que sobressaem pela baixa volatilidade. É este o mais recente projeto da Visa, que foi dado a conhecer em Lisboa e deverá estar disponível na União Europeia em 2026.

A Visa lançou nos EUA o piloto de um sistema de pagamentos através de stablecoins, que deverá ficar disponível na União Europeia "nos próximos 12 meses". Esta é a expetativa transmitida por Mark Nelsen, diretor de produto na Visa, em entrevista ao Diário de Notícias e Dinheiro Vivo.

A empresa anunciou o lançamento do projeto piloto na quarta-feira, 12 de novembro, durante a Web Summit, que decorreu em Lisboa. Em causa está a disponibilização de pagamentos através de stablecoins, ou seja, criptomoedas que podem estar indexadas a uma divisa nacional (como o euro e o dólar), outro ativo (como o ouro), ou ainda uma carteira de ativos, mas sempre algo de baixa volatilidade.

Esta associação permite que as stablecoins sejam moedas estáveis (como o próprio nome indica), o que pode ser visto como uma vantagem por comparação com outras opções de investimento. Muitos outros criptoativos são tradicionalmente muito voláteis (é o caso da Bitcoin, por exemplo).

Mark Nelsen explica que a Visa quer tornar os pagamentos internacionais "mais eficientes", ou seja, torná-los disponíveis na conta do destinatário em segundos (a qualquer hora e em qualquer dia, incluindo fins de semana e feriados). O foco está anda em permitir "um valor estável e acesso rápido aos fundos, mesmo em mercados com volatilidade cambial ou infraestruturas bancárias limitadas".

Alguns dos melhores exemplos estão na América do Sul

O responsável salienta que os mercados do Brasil e Argentina poderão estar entre os primeiros a ganhar tração. Isto porque as respetivas moedas oficiais (reais brasileiros e pesos argentinos) são historicamente voláteis, nomeadamente porque aquelas são economias emergentes. Assim sendo, cidadãos brasileiros e argentinos deverão perceber mais rapidamente "o que é isto e por que motivo iriam querer aderir". No caso dos europeus e norte-americanos, por exemplo, a abordagem poderá ser distinta.

"Se quiseres enviar dinheiro para um amigo na Europa ou nos EUA, eles provavelmente não saberiam porque iriam querer stablecoins", diz Mark Nelsen. Em causa está o facto de o euro e o dólar serem mais estáveis, de economias mais maduras e, assim, são moedas mais estáveis.

Criptoativos em alternativa ao que já existe

A plataforma Visa Direct permite fazer pagamentos em tempo real, à escala internacional (está disponível na UE, para os clientes dos bancos que disponibilizam o serviço). Através do número do cartão, número da conta ou transferência para a conta bancária, é possível realizar transferências ou pagamentos, sendo que se registaram 10 mil milhões de transações em 2024. A plataforma "funciona muito bem", garante Mark Nelsen, "mas... cada vez mais pessoas têm carteiras de stablecoins".

O novo sistema de pagamento surge como alternativa à Visa Direct e permite transferências para qualquer 'stablecoin adress'. Significa isto que as transferências são feitas através da blockchain (em que ficam registadas todas as transações realizadas com criptomoedas, por todos os utilizadores à escala global) e chegam ao destinatário imediatamente após serem ordenadas, independentemente do dia e da hora.

Um dos objetivos passa por dar mais uma opção aos clientes, para que possam escolher como querem enviar/receber determinada quantia. "Não temos favoritos", na medida em que "cabe ao consumidor decidir como quer receber o dinheiro", aponta o responsável, antes de reiterar a rapidez como um fator crucial.

"Hoje ainda é difícil enviar dinheiro a alguém noutro país. Pode demorar 3 ou 4 dias", mas esta tecnologia permite enviar "em 3 ou 4 segundos"

Mecanismo deverá estar disponível na UE em 2026

O piloto tem início nos EUA, porque a regulação "foi implementada lá primeiro". Permite que quem lá está envie dinheiro para qualquer pessoa em todo o mundo, mas o plano passa por chegar a mais geografias em 2026, entre elas a UE, salienta o chief Consumer Product.

"Nos próximos 12 meses, vamos entrar nos países que implementarem o licenciamento" sendo que países como os Emirados Árabes Unidos, Japão e Singapura levam algum avanço. Neste âmbito, há confiança de que, na União Europeia, o Regulamento dos Mercados de Criptoativos (MiCA) permitirá a entrada daquele modelo dentro do mesmo prazo.

Para que chegue a Portugal (e aos restantes Estados membros), será depois necessário que a lei europeia seja transposta para lei de cada país. No caso do mercado nacional, caberá ao Governo fazê-lo.

Por outro lado, "em mercados nos quais os pagamentos imediatos são algo recente, as restrições só permitem enviar uma pequena quantidade de dinheiro" no imediato. Em todo o caso, Mark Nelsen acredita que os reguladores de países com maiores restrições a pagamentos digitais vão analisar a integração dos mesmos noutros mercados. "Se não houver problemas, mudam a regulação para serem mais abertos", diz.

Porquê anunciar na Web Summit?

Mark Nelsen explica que na Web Summit estava "uma quantidade tremenda de empresários e pessoas que constroem software", entre os quais estão os criadores de conteúdo. Ora, na edição de 2025, a Visa centrou o foco nos criadores de conteúdo, que "querem ser pagos em tempo real", aponta, citando um estudo da empresa em que se chegou a esta conclusão.

Posto isto, o novo sistema desenvolvido pela Visa visa, entre outras áreas da sociedade, os produtores de conteúdo.

