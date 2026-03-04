Smartenergy e ABB colaboram na produção de energia renovável e hidrogénio

A Smartenergy e a ABB anunciaram esta quarta-feira, 4, uma colaboração estratégica para acelerar, reduzir riscos e escalar projetos de energias renováveis e hidrogénio no sul da Europa.

“A colaboração reúne o desenvolvimento de projetos, a experiência em financiamento e o ‘pipeline’ em fase inicial da Smartenergy com a liderança global da ABB em eletrificação, automação e tecnologias digitais, criando uma plataforma sólida destinada a fornecer infraestruturas energéticas integradas, bancáveis e preparadas para o futuro”, avançam em comunicado.

Através desta colaboração, a Smartenergy e a ABB irão cooperar “desde as fases mais iniciais do desenvolvimento de projetos para alinhar o desenho técnico, as estruturas de financiamento e as estratégias de implementação”.

Segundo explicam, o envolvimento precoce dos parceiros de desenvolvimento e tecnologia visa “reduzir os riscos de execução, reforçar a bancabilidade e acelerar o ‘time-to-market’”, pretendendo ainda a colaboração apoiar a criação de “um modelo replicável de infraestruturas energéticas sustentáveis e inteligentes que pode ser implementado em múltiplos projetos e geografias”.

“A Smartenergy contribui com um sólido ‘pipeline’ de projetos de energias renováveis e hidrogénio, vasta experiência no desenvolvimento e licenciamento de projetos, bem como acesso a uma rede de investidores bem estabelecida. A ABB complementa com a sua liderança tecnológica em eletrónica de potência, ligação à rede, sistemas de gestão de energia, automação e soluções digitais, que são críticas para integrar ativos solares, BESS e de hidrogénio em sistemas energéticos fiáveis e eficientes”, concretizam.

De acordo com as duas empresas, o sul da Europa está a afirmar-se como “uma das regiões mais dinâmicas da Europa para a próxima fase da transição energética, impulsionada por recursos solares excecionais, pela rápida crescente procura de sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) e pelo crescente dinamismo em projetos ‘renewables-to-hydrogen’ e aplicações ‘renewables-to-AI’”.

Ao mesmo tempo, o mercado está a evoluir para além de ativos renováveis isolados, caminhando para ecossistemas energéticos totalmente integrados que combinam geração, armazenamento, integração na rede, automação e produção de hidrogénio.

“Esta colaboração estratégica foi concebida para responder a essa transformação e permitir plataformas renováveis escaláveis e multitecnologia”, afirmam, salientando que “uma abordagem conjunta desde a fase de planeamento desses ativos otimizará a eficiência, a resiliência e a qualidade através de simulações de ‘digital twin’, da digitalização integral dos ativos com a seleção adequada de equipamentos e sistemas, e da aplicação de inteligência orientada por IA tanto no planeamento como na operação”.

Inicialmente, a colaboração irá concentrar-se num ‘pipeline’ conjunto de projetos solares, ‘renewable-to-hydrogen’ e ‘eSAF’ (combustível de aviação sintético e sustentável) em Espanha e Portugal, mas a ambição é expandi-la para plataformas energéticas mais amplas e multitecnologia, incluindo soluções que apoiem a estabilidade da rede e a crescente procura de energia proveniente de novas aplicações industriais e digitais.

Os primeiros projetos de ‘eSAF’ e ‘renewable-to-hydrogen’ têm um orçamento combinado de 4.000 a 5.000 milhões de euros.

Ao alinhar as capacidades de financiamento com a liderança técnica, a Smartenergy e a ABB dizem pretender estabelecer “um novo ‘benchmark’ para o desenvolvimento de infraestruturas energéticas escaláveis, resilientes e inteligentes”.