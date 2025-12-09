"Soberania de dados". HPE e Nvidia unem-se para lançar primeira fábrica de IA na União Europeia

Redes de dados altamente seguras, autónomas e de elevado desempenho, sempre com foco na Inteligência Artificial (IA). Este foi o ponto de partida dos anúncios feitos pela tecnológica HPE na semana passada, entre os quais o lançamento da primeira AI Factory Lab na UE. A somar a isto, assegurou a extensão de parcerias com as gigantes Nvidia e AMD, que operam no mesmo setor.O evento "HPE Discover Barcelona 2025" juntou jornalistas, analistas, empresários e curiosos, assim como muitos trabalhadores da HPE. O Diário de Notícias (DN) esteve presente e assistiu a uma série de novas soluções tecnológicas. Todas estas são destinadas a empresas, já que a HPE trabalha em B2B (business to business). A empresa está sediada no Texas (EUA) e cotada na bolsa de Nova Iorque.Em destaque estiveram, entre outros temas, as extensões de parcerias. Por um lado, com a Nvidia, que é a empresa de capital aberto mais valiosa do mundo. Juntas, as duas vão lançar soluções de “AI factory networking”, que incluem processadores de dados de grande capacidade. Simultaneamente, a HPE estendeu a colaboração com a AMD. Juntas, desenvolvem o "Helios", que se destina a centros de dados que exigem o processamento de uma grande quantidade de dados, pelo que tem uma capacidade de 260 TB por segundo.Outro tema no centro das atenções foram as fábricas de IA, denominadas 'AI Factory Lab', sendo que pela primeira vez vai ser construída uma na UE. Está planeada para Grenoble (França) e resulta precisamente da parceria formada entre HPE e Nvidia. Esta vai permitir a testagem, por parte de clientes, de computação avançada, com a garantia de "soberania" dos dados introduzidos. A HPE vai também lançar um 'Private AI Lab' em Londres, com o propósito de acelerar o uso de IA por parte de empresas no Reino Unido.Ao mesmo tempo, as soluções desenvolvidas pela HPE neste âmbito ajudam as empresas a alcançarem elevados padrões de segurança, ao mesmo tempo que vão ao encontro da regulação em vigor nas áreas onde operam.Ao mesmo tempo, para dar resposta à aceleração da IA que se verifica por todo o mundo, a aquisição da Juniper Networking, em meados deste ano, permite agora lançar novas soluções. É o caso do 'switch' QFX5250, destinado a processadores gráficos para centros de dados "da próxima geração", como descreve a própria empresa, com capacidade para ajudar a que estes tenham uma performance de excelência. O modelo vai ser lançado no mercado durante o primeiro trimestre de 2026.A HPE está também a desenvolver tecnologias que permitirão tornar as redes (que ligam dispositivos como computadores telemóveis e servidores para a partilha de dados) mais autónomas. Para esta finalidade, junta a tecnologia da Juniper com a da Aruba Networking, de forma a desenvolver capacidades de IA destinadas a simplificar operações de TI em ambientes híbridos (com avanços no âmbito de AIOps).Noutra vertente, a HPE reforça a crença na ideia de uma 'Cloud' híbrida como o futuro do setor. Para tal, está a desenvolver uma solução privada, que integra a placa gráfica Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell, tendo em vista a criação de sistemas que vão beneficiar de um elevado grau de segurança.Para tal, a tecnológica coloca em prática uma estratégia de segurança "zero trust", de forma a proteger informações sensíveis. Esta é baseada na ideia de que qualquer 'firewall' pode ser quebrada, pelo que quem usa os dispositivos conectados à rede de dados da empresa deve verificar sempre as ligações. Em paralelo, desenvolve ferramentas que visam reduzir os custos de licenciamento em 90%, através da redução de erros, proteção de dados (através da HPE Zerto) e realização de backups dos dados (via Veeam).Ao mesmo tempo, prepara o lançamento dos sistemas de backup StoreOnce 5720 e 7700, que vão permitir uma proteção de dados de alta performance. Ambos vão chegar às lojas na primavera de 2026 e o segundo permite uma capacidade de até 300TB/hora de dados em segurança.De forma a criar mais incentivos ao desenvolvimento tecnológico, a HPE Financial Services lançou um financiamento com 0% de juros para clientes na compra de software AIOps. Em simultâneo tem um desconto de 10% no leasing de hardware ligado à IA.De resto, a HPE conta com um escritório em Portugal, localizado em Paço de Arcos, Oeiras..Faturação da HPE cresce 14%, até aos 9,7 mil milhões de dólares entre agosto e outubro