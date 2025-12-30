Softbank conclui investimento de cerca de 34 mil milhões na dona do ChatGPT

O grupo Softbank concluiu o seu compromisso de investimento de 40.000 milhões de dólares (cerca de 33.982 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) na OpenAI, dona do ChatGPT, noticiou esta terça-feira, 30, a CNBC.O Softbank transferiu na semana passada o investimento final, entre 22.000 e 22.500 milhões de dólares (18.690 e 19.115 milhões de euros) aos criadores do ChatGPT, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto que falou à cadeia de notícias financeira norte-americana.Este montante soma-se a investimentos de 10.000 milhões de dólares (8.495 milhões de euros) e 8.000 milhões de dólares (6.796 milhões de euros) do Softbank na OpenAI realizadas no ano passado.Entretanto, o SoftBank anunciou hoje que vai adquirir a empresa de investimento americana DigitalBridge por aproximadamente 4.000 milhões de dólares (3.398 milhões de euros milhões de euros) para construir uma infraestrutura de inteligência artificial (IA).O grupo japonês de telecomunicações, tecnologia e investimento quase triplicou o lucro entre abril e setembro, o primeiro semestre do seu ano fiscal, graças aos investimentos em IA..Softbank vende participação na Nvidia e recebe cinco mil milhões de euros