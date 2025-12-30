DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Softbank conclui investimento de cerca de 34 mil milhões na dona do ChatGPT

Última tranche, num valor superior a 18 mil milhões de euros, foi transferida na semana passada aos criadores do ChatGPT.
O grupo Softbank concluiu o seu compromisso de investimento de 40.000 milhões de dólares (cerca de 33.982 milhões de euros, à taxa de câmbio atual) na OpenAI, dona do ChatGPT, noticiou esta terça-feira, 30, a CNBC.

O Softbank transferiu na semana passada o investimento final, entre 22.000 e 22.500 milhões de dólares (18.690 e 19.115 milhões de euros) aos criadores do ChatGPT, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto que falou à cadeia de notícias financeira norte-americana.

Este montante soma-se a investimentos de 10.000 milhões de dólares (8.495 milhões de euros) e 8.000 milhões de dólares (6.796 milhões de euros) do Softbank na OpenAI realizadas no ano passado.

Entretanto, o SoftBank anunciou hoje que vai adquirir a empresa de investimento americana DigitalBridge por aproximadamente 4.000 milhões de dólares (3.398 milhões de euros milhões de euros) para construir uma infraestrutura de inteligência artificial (IA).

O grupo japonês de telecomunicações, tecnologia e investimento quase triplicou o lucro entre abril e setembro, o primeiro semestre do seu ano fiscal, graças aos investimentos em IA.

