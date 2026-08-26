SoftBank prepara maior emissão de títulos de sempre para refinanciar a OpenAI

O SoftBank, gigante japonês do capital de risco, está atualmente em negociações com bancos de investimento para uma possível emissão de títulos entre 12 mil milhões e 18,5 mil milhões de euros (13,4 mil milhões a 20 mil milhões de dólares). O objetivo desta operação é ajudar a refinanciar um empréstimo relacionado com o investimento feito na OpenAI, avança a Bloomberg esta quarta-feira.

A emissão poderá ocorrer já no próximo mês de setembro e ser realizada em dólares e euros. No entanto, o valor final, o prazo e a estrutura da operação ainda estão sujeitos a alterações. O grupo nipónico confirmou à agência noticiosa que está a avaliar diversas opções para refinanciar o empréstimo de curto prazo e que ainda não foi tomada uma decisão final.

Parte dos recursos obtidos será utilizada para liquidar um crédito temporário contraído no início do ano na operação que envolve a OpenAI. De salientar que o SoftBank planeia expandir agressivamente a sua posição na criadora do ChatGPT até outubro, financiando o movimento em grande parte através de empréstimos bancários.

A concretizar-se, esta será a segunda oferta de títulos offshore do SoftBank este ano e a maior já realizada na história da empresa, caso atinja o montante máximo previsto de 20 mil milhões de dólares.