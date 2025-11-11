Softbank vende participação na Nvidia e recebe cinco mil milhões de euros

O Softbank Group anunciou esta terça-feira, 11, a venda de todas as suas 32,1 milhões de ações da Nvidia, resultando numa receita de 5,83 mil milhões de dólares (aproximadamente 5,04 mil milhões de euros). Esta decisão faz parte da estratégia do grupo nipónico, que também alienou parte da sua participação na T-Mobile, arrecadando 9,17 mil milhões de dólares (cerca de 7,93 mil milhões de euros).As vendas ocorrem num momento em que o fundador do Softbank, Masayoshi Son, se prepara para realizar investimentos significativos em inteligência artificial (IA). Em adição, o grupo revelou planos para um "stock split" agendado para o dia 1 de janeiro, no qual cada ação existente será convertida em quatro novas ações. Os investimentos do Softbank na área de IA incluem participações na OpenAI e na Oracle, refletindo a sua aposta no potencial desta tecnologia emergente..Jack Ma abandona administração da SoftBank