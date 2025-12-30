Solverde Casinos & Hotéis aumenta hóspedes em 6% em 2025

A Solverde Casinos & Hotéis registou um aumento de 6% dos hóspedes em 2025, para 229.464, e um crescimento de 7% na ocupação média (59%) nas suas quatro unidades hoteleiras, anunciou esta terça-feira, 30, o grupo.Em comunicado, a Solverde destacou o aumento de 11% dos hóspedes portugueses, assinalando uma tendência clara de aumento do turismo nacional, ao representarem 41% do total de turistas no Hotel Solverde Spa & Wellness Center (Vila Nova de Gaia), Hotel Casino Chaves, Hotel Algarve Casino (Portimão) e Hotel Apartamento Solverde (Espinho).O mercado alemão é a nacionalidade com maior aumento de reservas, cerca de 15%, seguindo-se a Espanha com um crescimento de 4%, Reino Unido, França e Alemanha. “Com um peso significativo no total de reservas estão também Irlanda, Países Baixos, Estados Unidos e Suíça”, acrescentou o grupo. Citado no comunicado, o diretor-geral dos Hotéis Solverde considerou que “o aumento do turismo, cada vez mais impulsionado por hóspedes portugueses, reflete a confiança nas unidades e no serviço de excelência" do grupo. “Um sinal claro deste reconhecimento é o forte crescimento das reservas diretas, que registaram um aumento de 27% através dos nossos canais, sem intermediários. São números que nos orgulham e que mostram que estamos a percorrer o caminho certo na valorização da experiência do hóspede”, sustentou Albano Rosa.A Solverde Casinos & Hotéis é detida pelo grupo Solverde, sediado em Espinho, atuando nas áreas da hospitalidade, entretenimento e jogo em Portugal.Desde 1974, com a abertura do Casino Espinho, a marca abriu mais quatro casinos - Casino Vilamoura, Casino Monte Gordo, Hotel Algarve Casino e Hotel Casino Chaves - e quatro unidades hoteleiras - Hotel Solverde Spa & Wellness Center em Vila Nova de Gaia, Hotel Casino Chaves, Hotel Algarve Casino e Hotel Apartamento Solverde, em Espinho..Solverde regista aumento de receitas nos casinos apesar do caso Spinumviva