Empresas

Sonae Arauco investiu 13 milhões para bater recorde na utilização de madeira reciclada

Empresa aplicou esse valor num plano de investimentos dirigido a melhorar a capacidade tecnológica dos centros de reciclagem e das fábricas, com vista a consolidar um modelo de bioeconomia circular.
Sonae Arauco investiu 13 milhões para bater recorde na utilização de madeira reciclada
Publicado a

A Sonae Arauco, um dos ativos do portefólio dos herdeiros de Belmiro de Azevedo, elevou para 41% a incorporação de madeira reciclada nos seus produtos fabricados em Portugal em 2025, mais três pontos percentuais face a 2024.

O reforço foi impulsionado pela maior atividade dos centros de reciclagem geridos pela Ecociclo e pela adaptação da unidade de Oliveira do Hospital, que passou a usar cerca de 80% de material reciclado no ano passado.

A empresa, detida em partes iguais pela Efanor e pelos chilenos da Arauco, aplicou 13 milhões de euros num plano de investimentos dirigido a melhorar a capacidade tecnológica dos centros de reciclagem e das fábricas, com vista a consolidar um modelo de bioeconomia circular.

Os centros em Alfena, Seixal e Souselas registaram um crescimento de 10% na madeira recuperada e está prevista a abertura de uma nova unidade em Valença do Minho.

Nuno Calado, Wood Regulation & Sustainability Manager, afirma que “a reciclagem de madeira é um pilar estratégico para a nossa empresa e o aumento contínuo da capacidade de incorporar mais material reciclado, garantindo simultaneamente a qualidade do produto final, demonstra esse compromisso".

O mesmo responsável da empresa acrescenta ainda que no último ano, houve uma valorização de madeira usada "equivalente a cerca de dois milhões de árvores, reforçando a economia circular e prolongando a retenção de dióxido de carbono nos nossos produtos".

A Sonae Arauco está igualmente a desenvolver soluções industriais para integrar até 20% de fibras recicladas em MDF na unidade de Mangualde.

A empresa alerta para o risco económico e ambiental da queima de madeira para produção de energia, defendendo que o uso em aplicações de maior valor acrescentado deve prevalecer, em linha com o princípio europeu do uso em cascata.

Sonae Arauco investiu 13 milhões para bater recorde na utilização de madeira reciclada
Sonae Arauco investe oito milhões em linha pioneira de reciclagem de painéis em Mangualde
Investimento
Sonae Arauco
madeira reciclada

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt