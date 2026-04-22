Sonae impulsiona economia circular com crescimento de 36% para 259 milhões em 2025

Em 2025, o Grupo Sonae atingiu um volume de negócios de 259 milhões de euros em produtos e serviços circulares, marcando um aumento de 178% face aos 93 milhões de 2023 e 36% em relação a 2024, cujo valor rondou os 190 milhões de euros.

Este crescimento sublinha o compromisso da Sonae com a economia circular, através de modelos de negócios inovadores que promovem a sustentabilidade, salienta o grupo em comunicado divulgado esta quarta-feira, 22.

Eduardo Piedade, Chief Development Officer da Sonae, destaca, no documento, que a sustentabilidade está profundamente integrada na estratégia do grupo, sendo uma extensão natural dos seus valores e legado. Realça ainda que "os resultados alcançados através do investimento em economia circular reforçam a relevância desta aposta e renovam o nosso compromisso de continuar a explorar todo o seu potencial".

Entre as iniciativas destacam-se a reparação e reutilização de equipamentos eletrónicos e a recuperação de matérias-primas, que intensificam a circularidade das operações da Sonae, gerando impactos ambientais, económicos e sociais positivos, sustenta a mesma nota.

Através de marcas como MC, Worten, iServices e BCF Life Sciences, a Sonae combina uma orientação central com execução local, abrangendo toda a cadeia de valor. Paralelamente, continua a desenvolver iniciativas para minimizar os impactos dos resíduos, através do ecodesign de embalagens, redução do desperdício e valorização de materiais, esclarece o grupo.

De acordo com o documento, a Sonae melhorou a valorização de resíduos, com a taxa de recuperação a atingir 86%, 13 pontos percentuais acima de 2024, com destaque para a redução do desperdício alimentar.

No que toca a embalagens, a Sonae implementou princípios de ecodesign para reduzir o consumo de materiais e aumentar a reciclabilidade, alcançando 92% a esse nível em embalagens plásticas no ano passado.