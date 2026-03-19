Sonae investe 100 milhões em três projetos de habitação

A Sonae está a desenvolver três projetos de built-to-rent (construir para arrendar), num investimento de 100 milhões de euros, disse esta quinta-feira, 19 de março, o CFO do grupo, João Dolores, na conferência de imprensa que se seguiu à divulgação dos resultados do exercício de 2025, quando questionado pelo DN/DV.

Os três projetos estão já em curso, em diferentes fases de desenvolvimento, disse ainda. João Dolores revelou que são investimentos em Portugal e Espanha, mercados onde o imobiliário continua a dar sinais de vitalidade. Sem adiantar muitos pormenores, disse que um dos empreendimentos está já em construção e localiza-se no Porto.

A Sonae registou um lucro líquido de 247 milhões de euros no ano passado, um aumento de 11% face aos 223 milhões gerados em 2024. O volume de negócios consolidado atingiu os 11,4 mil milhões de euros, uma subida de 14%. Já o EBITDA cresceu 18%, para 1,2 mil milhões de euros.

Na conferência de imprensa, Cláudia Azevedo, CEO da Sonae, considerou que foi um ano "extraordinário" para o grupo. Um exercício "de crescimento a ritmo acelerado", que materializou uma "quota de mercado consolidada".

Cláudia Azevedo realçou ainda o investimento de 1,1 mil milhões de euros realizado pela Sonae ao longo de 2025, 900 milhões dos quais aplicados em Portugal. Segundo adiantou, o grupo investiu seis mil milhões de euros nos últimos cinco ano.

A CEO lembrou que hoje é Dia do Pai e sublinhou sentir "um orgulho enorme em liderar esta companhia". Acrescentou também que é "muito feliz como CEO da Sonae", afastando assim uma saída no fim do ano, quando termina o mandato da atual administração.