Sonae. Cláudia Azevedo sucede a Paulo Azevedo como presidente do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Sonae propôs esta quinta-feira, 1 de outubro, Cláudia Azevedo como próxima presidente do Conselho de Administração e João Dolores como presidente executivo (CEO), anunciou em comunicado.

“A proposta resulta de um processo de planeamento da sucessão iniciado na sequência das decisões de Paulo Azevedo de não se recandidatar ao Conselho de Administração da Sonae e de Cláudia Azevedo de não exercer um terceiro mandato como CEO, por entenderem estarem reunidas as condições necessárias para uma transição e início de um novo ciclo na liderança do Grupo, que conta com o apoio e entusiasmo de toda a Família Azevedo”, lê-se no documento.

A proposta conta com o apoio da Efanor, acionista maioritária da Sonae, e prevê que a mudança se concretize no início do novo mandato, após a eleição do Conselho de Administração pela Assembleia Geral de acionistas de abril do próximo ano.

Cláudia Azevedo diz que "ser CEO da Sonae foi um privilégio". "Em conjunto com equipas verdadeiramente extraordinárias, tomámos decisões de portefólio importantes, investimos nos nossos negócios existentes fortalecendo as suas posições competitivas e adquirimos novos negócios reforçando as nossas avenidas de crescimento para uma Sonae cada vez maior e melhor. Cada vez mais preparada para vencer no futuro. O João, o meu braço direito nos últimos oito anos, representa os valores da Sonae e sei que vai liderar a empresa à sua maneira, com ambição, sensatez e um forte sentido de responsabilidade. Para mim, começa também um novo capítulo, com o mesmo compromisso com a Sonae e com o seu futuro. Nos próximos meses, vamos trabalhar juntos para preparar o próximo ciclo e assegurar uma transição bem-sucedida", afirmou, citada pelo comunicado.

Já João Dolores confessa ser "uma enorme honra receber a confiança para liderar a Sonae", uma responsabilidade que encara "com profundo compromisso e grande entusiasmo pelo futuro". "Quero agradecer à Cláudia, com quem tive o privilégio de trabalhar de perto nos últimos oito anos, pela sua liderança e inspiração. Agradeço, também, ao Paulo, ao restante Conselho de Administração e à Efanor o apoio e a confiança depositada em mim. A força da Sonae está nas suas empresas e equipas excecionais, numa visão partilhada e numa cultura única. A partir destas bases, continuaremos a criar valor sustentável e a construir uma Sonae ainda mais forte para os nossos clientes, as nossas pessoas, os nossos acionistas, as comunidades onde estamos presentes e as gerações futuras", acrescentou.

Cláudia Azevedo iniciou o seu percurso na Sonae, na altura como estagiária, tendo exercido o cargo de CEO nos últimos oito anos.

João Dolores é atualmente membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonae, onde exerce a função de CFO.