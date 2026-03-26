Sonae Sierra celebrou 226 novos contratos em 2025, um crescimento de 19%

A Sonae Sierra encerrou 2025 com um desempenho robusto na comercialização dos ativos que gere em Portugal, tendo celebrado 226 novos negócios ao longo do ano em 38 centros e projetos sob gestão ou comercialização — um aumento de 19% face a 2024.

As operações dizem respeito a 52.445 m² de área bruta locável (ABL), reforçando a atratividade do portefólio junto de marcas nacionais e internacionais, salienta a empresa em comunicado.

A subsidiária do grupo Sonae, focada na promoção e gestão de centros comerciais e outros ativos imobiliários, realça que a taxa de ocupação se manteve em 98% num conjunto que ultrapassa 1,2 milhões m² de ABL e mais de 3.000 lojas.

Os centros sob gestão receberam mais de 171 milhões de visitas em 2025, traduzindo um elevado nível de procura. Paralelamente, foram renovadas 331 lojas, correspondendo a 62.472 m², sinal de continuidade e estabilidade das relações comerciais.

Entre as intervenções comerciais destacaram‑se expansões e alterações de mix, nomeadamente a ampliação do GaiaShopping e reconfigurações no AlgarveShopping. A Sonae Sierra concluiu também a comercialização do projecto Campo Novo (uso misto, na zona do Campo Grande), cuja abertura está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A empresa diz que o ano ficou marcado pela entrada e expansão de várias marcas no portefólio da Sierra, realçando a estreia da Druni em Portugal (Península Boutique Center), a chegada dos conceitos SmashVille e Street Smash Burger, os contratos assinados com Sports Direct e Motocard no Algarve Retail Park e as inaugurações como o Café Joyeux no NorteShopping, os NOS Cinemas no Continente Portimão e a flagship da Rituals no Centro Colombo. As entradas adicionais incluíram Lefties no Algarve e a instalação do Hospital Trofa Saúde no MaiaShopping, ampliando a oferta de serviços locais.

Cristina Santos, Executive Director de Property Management da Sonae Sierra, citada no comunicado, sublinhou que os resultados de 2025 demonstram a capacidade da empresa em criar valor para proprietários e lojistas, beneficiando de uma rede sólida de relações comerciais e de execução eficiente.