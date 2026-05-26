Sonae Sierra fecha 2025 com resultado líquido de 110 milhões

A Sonae Sierra consolidou em 2025 o seu posicionamento como plataforma integrada de real estate, combinando crescimento orgânico com expansão estratégica e obtendo um desempenho operacional e financeiro robusto, segundo o Economic, Environmental and Social Report (EES Report) 2025.

No final do ano, o braço imobiliário do grupo liderado por Cláudia Azevedo geria ativos no valor de 6,9 mil milhões e alcançou um resultado líquido comparável de 109,8 milhões, um aumento de 12,9% face a 2024.

As vendas dos lojistas cresceram 4,6% e a taxa de ocupação na Europa situou‑se em 99,1%.

Os rendimentos e a disciplina de execução contribuíram para fazer de 2025 “um dos melhores anos” da história da empresa, afirmou Fernando Guedes de Oliveira, CEO da Sonae Sierra, citado em comunicado.

A expansão estratégica incluiu a aquisição do negócio de Real Estate Management da Unibail‑Rodamco‑Westfield na Alemanha, que elevou a escala operacional. De acordo com o mesmo documento, a Sierra passou a gerir mais de 560 ativos, totalizando cerca de 3,3 milhões de metros quadrados de área bruta locável.

Em paralelo, lançou um Fundo de Investimento Imobiliário Aberto para investidores de retalho em parceria com o Crédito Agrícola.

O segmento residencial ganhou destaque como vetor de crescimento, salienta ainda o comunicado. O projeto República 5, em Lisboa, foi concluído com a componente habitacional totalmente vendida e escritórios já com vários pisos ocupados. Já o projeto Pulse Lisboa (40 unidades) avança rapidamente e a estratégia Build‑to‑Rent inclui um projeto no Carvalhido (Porto) com cerca de 200 unidades.

A sustentabilidade manteve‑se como pilar central, realça a Sonae Sierra, uma vez que 67% dos centros comerciais detidos na Europa já integram painéis fotovoltaicos, evitando 630 toneladas de CO₂ em 2025.