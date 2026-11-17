A Sonae Sierra tem em curso um investimento de 35 milhões de euros na remodelação do GaiaShopping, em operação há três décadas. O projeto visa renovar a imagem, os espaços e a oferta comercial do centro até ao início do verão de 2027, avança a empresa em comunicado. Uma das novidades é a chegada da Primark.

Como a intervenção é faseada, a marca irlandesa de moda a preços acessíveis irá estrear-se a tempo do Natal. De acordo com a Sonae Sierra, a Primark abre já a 19 de novembro, quinta-feira, a loja no GaiaShopping. Junta-se às insígnias Druni e SportsDirect, que entraram no mix comercial deste centro comercial no âmbito da remodelação.

O projeto integra a renovação de mais de 30 lojas, permitindo às marcas implementar os seus mais recentes conceitos. O segmento moda foi um dos principais focos deste investimento. A Zara abriu uma flagship (loja bandeira), e a Mango, Stradivadius e JD ampliaram os seus espaços comerciais.

Para a Sonae Sierra, esta intervenção "representa uma transformação profunda do GaiaShopping". Permite "modernizar a imagem global do centro, melhorar a fluidez e o conforto da visita e reforçar a sua relevância no contexto urbano e comercial de Vila Nova de Gaia", diz no comunicado.

O investimento abrange todo o ativo, incluindo fachadas, parques de estacionamento, corredores interiores e zona de restauração.

A obra tem também o objetivo de melhorar o desempenho BREEAM In-Use do centro. Segundo explica a empresa, "está a ser realizada uma avaliação do ciclo de vida de todos os materiais e soluções de construção utilizados, com o intuito de minimizar a pegada carbónica associada ao projeto e contribuir para a melhoria do desempenho ambiental do edifício e maior eficiência energética".

