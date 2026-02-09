Sonae vende 25,86% do Parque Dom Pedro Shopping no Brasil por 95 milhões

A Sonae concluiu a venda da participação de 25,86% que detinha no Parque Dom Pedro Shopping, em Campinas (Brasil), num negócio avaliado em 95 milhões de euros, anunciou o grupo esta segunda‑feira, 9 de fevereiro.

A transação foi efetuada pela Sonae Sierra, unidade de gestão de centros comerciais, e vendida a dois fundos imobiliários brasileiros: Hedge Shopping Parque Dom Pedro Fundo de Investimento Imobiliário e FII Parque Dom Pedro Shopping Center.

O acordo tinha sido divulgado a 31 de dezembro de 2025 e só foi finalizado após aprovação da autoridade da concorrência do Brasil.

O Parque Dom Pedro foi desenvolvido pela Sonae Sierra e inaugurado em 2002. Hoje está controlado e gerido pela ALLOS, maior operador de centros comerciais do país, onde a Sierra permanece como acionista de referência.

No comunicado desta segunda-feira, o grupo afirma a Sonae Sierra passa a simplificar a sua posição no Brasil, mantendo exposição ao mercado apenas através do seu investimento na ALLOS.