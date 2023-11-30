Sonae vende participação de 50% da Universo por 42 milhões

A Sonae recebeu uma contrapartida de 42 milhões de euros pela venda da sua participação na Universo, que passa a ser agora detida em partes iguais pelo grupo da Maia e pelo Bankinter Consumer Finance, segundo um comunicado..Na nota, hoje divulgada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) e na qual dá conta da concretização da parceria entre os dois grupos, a Sonae indicou que na "sequência da venda da participação de 50% na Universo, a Sonae recebeu uma contrapartida total de cerca de 42 milhões de euros, superior aos 19 milhões de euros estimados e comunicados a 31 de março de 2023"..Segundo a empresa, "esta diferença resulta de um aumento de capital realizado pela Universo com o objetivo de absorver a sua carteira de crédito que será adquirida ao Banco CTT, assim como financiar o seu crescimento futuro"..A operação "gerou uma mais-valia para a Sonae no valor de cerca de 12 milhões de euros", sendo que "na sequência desta transação, a Sonae desconsolidou a sua participação de 100% na Universo, com os restantes 50% a serem agora consolidados através do método da equivalência patrimonial"..A Sonae indicou ainda que o volume de negócios da Universo foi de 30 milhões de euros em 2022 e 36 milhões de euros nos primeiros 9 meses de 2023..Numa outra nota, a Sonae e o Bankinter destacaram que "concretizaram hoje uma 'joint-venture' [parceria] no mercado de crédito ao consumo, passando a Universo a ser detida em partes iguais pelas duas instituições"..Esta transação "foi concluída após as devidas autorizações das entidades reguladoras, nomeadamente da Comissão Europeia e do Banco de Portugal", indicaram..As entidades acrescentaram que "a estratégia de crescimento da Universo aposta na criação de uma empresa líder no crédito ao consumo no mercado nacional e com potencial de internacionalização, disponibilizando uma oferta alargada de soluções diferenciadoras", lê-se na mesma nota..Esta parceria conta com "Alberto Ramos como 'chairman', cargo que acumulará com o de 'country manager' do Bankinter Portugal, e Luís Filipe Reis como CEO [presidente executivo]"..A informação divulgada pelos dois grupos recorda que a Universo disponibiliza soluções nos segmentos de pagamentos, cartão, crédito pessoal, seguros, poupança e investimento e que "consolidará uma oferta alargada de produtos e serviços financeiros".."A estratégia de desenvolvimento da Universo prevê o reforço da digitalização, favorecendo o surgimento de novos produtos e serviços cada vez mais convenientes e fáceis de utilizar", destacaram, indicando que o "acordo celebrado prevê a integração futura das operações da Universo e do negócio de 'open market' do Bankinter Consumer Finance em Portugal, sujeito às necessárias autorizações das entidades competentes".