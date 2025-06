S&P melhora rating da dívida sénior do BCP

"O Banco Comercial Português (BCP) informa que a agência de notação financeira S&P Global Ratings atribuiu a notação de investment grade ao rating da dívida sénior unsecured do BCP, que passou de BB+/B para BBB-/A-3", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).