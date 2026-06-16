SpaceX anuncia compra da Cursor por 52 mil milhões e pode ultrapassar avaliação da Amazon

A empresa aeroespacial SpaceX anunciou esta terça-feira que vai adquirir a empresa de código assistida por IA Cursor, num valor estimado em 60.000 milhões de dólares em ações (52 mil milhões de euros), preparando-se para ultrapassar a capitalização bolsista da Amazon.

O documento foi hoje enviado ao regulador do mercado norte-americano (SEC) e ocorre dias depois da entrada da SpaceX em bolsa, na que foi a maior oferta púbica inicial (IPO, na sigla inglesa) da história.

A oferta significa que os investidores na Cursor vão poder receber ações da SpaceX com base na avaliação de 60.000 milhões de dólares (51.693 milhões de euros) constante no negócio e que deverá ficar concluída no terceiro trimestre.

A SpaceX já tinha anunciado em abril que tinha assegurado direitos para comprar a Cursor no final do ano, estando apenas à espera da IPO, efetivada na passada sexta-feira.

A integração das funcionalidades do Cursor vai permitir à SpaceX entrar no espaço dos clientes empresariais que usam atualmente ferramentas e plataformas como o Claude, da Anthropic, ou o ChatGPT, da OpenAI.

Antes da abertura do mercado, as ações da SpaceX cresciam 6% e, caso os ganhos se mantenham quando o sino tocar, a capitalização bolsista da empresa liderada por Elon Musk aproxima-se dos 2,7 biliões de dólares.

Esta avaliação colocá-la-ia acima da Amazon e apenas atrás de Nvidia, Alphabet (dona da Google), Apple e Microsoft.