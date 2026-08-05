SpaceX de Musk dispara em vendas mas resultados não saem do 'vermelho'

O negócio espacial de Musk continua a dar prejuízo operacional, assim como o de Inteligência Artificial (IA), cujo investimento disparou no segundo trimestre. Em contrapartida, o negócio de wi-fi voltou crescer.

A SpaceX conta com os negócios da xAI (desenvolve o Grok, motor de Inteligência Artificial) e da Starlink (satélites que distribuem wi-fi), além das naves espaciais, com as quais começou.

A empresa divulgou nesta quarta-feira (5 de agosto), em comunicado, os resultados do segundo trimestre e, em consequência, os do primeiro semestre. No total, viu o prejuízo operacional mais do que duplicar, para os 2,09 mil milhões de dólares no primeiro semestre (943 milhões no mesmo período do ano passado).

O valor resulta da junção das três vertentes. O setor espacial resultou em perdas de 1,20 mil milhões de dólares, o que significa um disparo de 174%. Ao nível da IA, o prejuízo atingiu 3,73 mil milhões de dólares, mais 51% do que no primeiro semestre do ano passado.

Por outro lado, o negócio da conectividade, promovido pelos satélites da Starlink, resultou num aumento de 45% nos lucros, para 2,84 mil milhões de dólares.

Vendas aumentam e investimentos em IA disparam

As vendas da SpaceX aumentaram 54% no primeiro semestre, ao atingirem 12,51 mil milhões de dólares (8,14 mil milhões de dólares). Ainda assim, os investimentos mais do que duplicaram as vendas, o que está a preocupar os acionistas.

O Capex (despesas de capital) diz respeito ao investimento na compra ou desenvolvimento de ativos fixos. Aquele que é feito em Inteligência Artificial guia grande parte das preocupações dos investidores em Wall Street e, uma vez mais, é o caso.

Depois de a SpaceX registar 6,97 mil milhões de dólares em Capex no primeiro semestre de 2025, o mesmo indicador disparou 309%, para 28,48 mil milhões, em igual período de 2026. Isolando os negócios do espaço e conectividade, os investimentos ascenderam a 2,23 mil milhões e 2,7 mil milhões de dólares, respetivamente, o que traduz aumentos de 31% e 39%, pela mesma ordem.

Significa isto que foi na IA que o Capex disparou, naquele que foi o período em que a SpaceX entrou na bolsa de Wall Street, em Nova Iorque. O IPO (Oferta Pública Inicial, em português) aconteceu a 12 de junho.

Entre janeiro e junho, a SpaceX investiu, em IA, 23,55 mil milhões de dólares (dos quais 15,83 mil milhões no segundo trimestre), mais de seis vezes aquilo que havia investido no período homólogo.

Os dados estão a preocupar os acionistas da empresa, de tal forma que a própria está a desvalorizar 10,64% em pré-mercado, para perto dos 112 dólares por ação, pelas 12h58 desta quarta-feira.