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SpaceX põe Starship a orbitar sobre a Terra pela primeira vez, com Marte no horizonte

A nave espacial levantou voo e deverá dar seis voltas à Terra em cerca de 10 horas. Na mira estão voos interplanetários com até 100 pessoas, que poderiam permitir colonizar Marte, por exemplo.
SpaceX põe Starship a orbitar sobre a Terra pela primeira vez, com Marte no horizonte
Blue Origin / X
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O Starship Flight 14 teve início durante a tarde desta segunda-feira. É a primeira vez que entra na órbita da Terra.

Depois de os voos anteriores terem durado cerca de uma hora cada, sem completarem uma órbita total em torno da Terra, este será muito mais longo.

Está previsto que a nave espacial faça um voo de dez horas, realizando seis voltas ao planeta, antes de regressar à superfície, com uma queda no Pacífico, ao largo do Chile.

Um dos objetivos passa por fazer novos testes à infraestrutura, com grandes ambições no horizonte. É que a SpaceX quer poder transportar, no futuro, até 100 pessoas em "voos interplanetários de longa duração", aponta.

Recorde-se que o fundador da empresa, Elon Musk, é um dos grandes defensores de que a vida em Marte é uma possibilidade.

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