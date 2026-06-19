SpaceX prepara emissão obrigacionista de 17,5 mil milhões para refinanciar dívida

A SpaceX de Elon Musk prepara a sua entrada no mercado de dívida com uma emissão obrigacionista de até 20 mil milhões de dólares (aproximadamente 17,5 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), numa operação que sucede à maior oferta pública inicial de sempre.

Os bancos mandatados vão iniciar contatos com investidores já na próxima semana, embora o calendário e os termos ainda possam vir a ser alterados, segundo a Bloomberg.

A operação deverá beneficiar de uma classificação de grau de investimento depois das três agências de rating atribuírem notas na categoria ‘BBB’ ou equivalentes.

A Moody’s e a Fitch colocaram a dívida em ‘Baa1’ e ‘BBB+’ respetivamente, enquanto a S&P atribuiu ‘BBB’. Estas notações devem permitir à SpaceX aceder a financiamento em condições mais favoráveis.

A empresa pretende usar os recursos para refinanciar um empréstimo de 20 mil milhões de dólares com vencimento em setembro de 2027, que representa a maior parcela da sua dívida de longo prazo.

Em março, o total dessa dívida era de 29,1 mil milhões de dólares (25,4 mil milhões de euros).

O sindicato de bancos que vai gerir a emissão inclui Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley, os mesmos que integraram o financiamento que agora se procura refinanciar.

Na documentação que chegou à SEC (a Comissão de Valores Mobiliários norte-americana), a SpaceX revelou perdas de 4,3 mil milhões de dólares (3,7 mil milhões de euros) no primeiro trimestre, mais de oito vezes acima dos 528 milhões (461 milhões de euros na divisa europeia) registados um ano antes. Quanto às receitas, essas, cresceram 15,4 por cento para 4,7 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões na moeda comunitária) no mesmo período.