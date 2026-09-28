SpaceX prepara-se para pôr Starship na órbita da Terra pela primeira vez

A SpaceX tem planos para lançar a aeronave Starship pela primeira vez para a órbita da Terra. O início da janela de lançamento está marcado para as 13h15 desta segunda-feira, hora em Portugal continental (7h15 na hora local).

A empresa fundada por Elon Musk já no passado fez testes com a Starship, que envolveram órbitas parciais do planeta. O Flight 14 será uma estreia, na medida em que a Starship vai, pela primeira vez, orbitar a 100% o planeta, a uma altura de aproximadamente 275 km.

Em simultâneo, a SpaceX tem planos para aproveitar este voo para colocar em órbita os satélites V3, desenvolvidos pela Starlink. Estes permitem ligação wi-fi por satélite ao redor do mundo e a missão vai "expandir dramaticamente a velocidade de ligação e confiabilidade em todo o mundo", pode ler-se no site.

A descolagem vai ser transmitida em direto pela conta da SpaceX na rede social X.