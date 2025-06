SPintos aposta em residências universitárias e na hotelaria

O grupo SPintos, que também marca presença nos mercados da carpintaria e centrais de betão (duas em Portugal e uma na Costa do Marfim), tem desde 2012 atividade no Brasil e na Costa do Marfim. A entrada nestes países foi impulsionada pela crise que se abateu no setor da construção aquando da intervenção da troika. "Surgiu a oportunidade de entrar no Brasil e constituímos uma sociedade com um parceiro local", revela. A Porto5 é uma empresa de construção civil, que atua fundamentalmente no Rio Grande do Sul. Já a entrada na Costa do Marfim sucedeu com a construção de um hotel e de um hospital. Agora, a atividade está centrada na produção e comercialização de artefactos de betão. O grupo faturou 55 milhões de euros no ano passado e estima fechar o exercício com um crescimento de 15% na faturação.