Starbucks vai vender 60% da sociedade que opera as suas lojas na China à Boyu Capital

A multinacional norte-americana de cafeterias Starbucks vai formar uma sociedade conjunta com a chinesa Boyu Capital para operar as suas lojas na China, numa operação avaliada em cerca de 4.000 milhões de dólares (3.470 milhões de euros).A nova entidade será controlada em 60% pela Boyu, enquanto a multinacional norte-americana manterá 40% e continuará a conceder as licenças da marca e da propriedade intelectual da Starbucks.A empresa dos EUA espera concluir a operação no segundo trimestre do ano fiscal de 2026, após obter as aprovações regulatórias necessárias, e destaca que a parceria reforça o compromisso com o crescimento de longo prazo na China, um dos seus maiores e mais dinâmicos mercados.Segundo a Starbucks, o valor total do negócio no país asiático superará os 13 mil milhões de dólares (11.280 milhões de euros), ao incluir os rendimentos da venda da participação maioritária, o valor da fatia remanescente e o valor atual dos pagamentos futuros por licenças ao longo da próxima década ou mais.A sede da nova empresa continuará em Xangai, que permanecerá como centro de operações das 8.000 lojas Starbucks atualmente em funcionamento na China. As duas empresas projetam atingir as 20.000 unidades no mercado chinês."O profundo conhecimento e experiência da Boyu no mercado local vão ajudar-nos a acelerar o crescimento na China, especialmente à medida que expandimos para cidades mais pequenas e novas regiões", afirmou Brian Niccol, presidente e diretor executivo da Starbucks."Procuramos combinar a liderança global da Starbucks no setor do café com a experiência da Boyu para acelerar o crescimento", declarou Alex Wong, sócio da Boyu Capital.