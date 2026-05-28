Startup Portugal leva a Madrid 28 startups com 49,4 milhões já angariados

A Startup Portugal vai participar no South Summit Madrid, de 3 a 5 de junho, com uma delegação de 28 startups nacionais e um stand próprio, no âmbito do programa Business Abroad, que apoia a presença portuguesa em grandes conferências tecnológicas internacionais.

As empresas selecionadas já captaram mais de 49,4 milhões de euros junto de investidores e geram receitas agregadas superiores a 8,2 milhões, indicadores que ilustram a crescente maturidade do ecossistema empreendedor nacional, salienta a Startup Portugal em comunicado.

Por esse motivo, a deslocação pretende intensificar contactos comerciais e financeiros, bem como acelerar processos de internacionalização em Espanha — mercado natural pela proximidade geográfica e afinidade cultural.

A comitiva reúne projetos em estágios diversos — desde iniciativas em fase inicial até startups em expansão — que empregam cerca de 360 colaboradores e representam várias regiões do país (Lisboa, Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Covilhã e Viana do Castelo).

As áreas de atuação incluem Inteligência Artificial, Fintech, Energia, Indústria, Mobilidade e Telecomunicações, entre outras, com exemplos que vão desde cibersegurança e governação de IA a gémeos digitais para redes elétricas e soluções de economia circular.

Paralelamente ao programa oficial, a Startup Portugal organiza um evento de networking na tarde de 3 de junho para ligar a delegação a investidores e atores relevantes, enquanto a AICEP coordenará um encontro dedicado entre as startups portuguesas e investidores internacionais.

Destaca‑se ainda a presença de fundos como Armilar, Bynd e Indico Capital Partners, assim como de outras entidades portuguesas, como a Unicorn Factory Lisboa.