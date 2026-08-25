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Startup Portugal leva ao Brasil cinco empresas que captaram mais de 18 milhões de euros em investimento

As startups selecionadas para marcarem presença em Florianópolis na Startup Summit, de 26 a 28 de agosto, atuam em áreas como Energia, Saúde, Inteligência Artificial, Recursos Humanos e Entretenimento
Startup Portugal leva ao Brasil cinco empresas que captaram mais de 18 milhões de euros em investimento
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A Startup Portugal anunciou a participação de cinco startups na Startup Summit, que ocorrerá em Florianópolis de 26 a 28 de agosto. Esta delegação representa empresas que, juntas, empregam 134 pessoas e já captaram mais de 18 milhões de euros em investimento.

As startups selecionadas atuam em diversas áreas, como Energia, Saúde, Inteligência Artificial, Recursos Humanos e Entretenimento, refletindo a diversidade do ecossistema empreendedor português.

A delegação inclui a Enline, de Mirandela, que desenvolve "gémeos digitais" baseados em IA para otimizar redes elétricas; a coalex.ai, de Coimbra, que criou uma plataforma de gestão de IA que atua como um “decision firewall”; a Deeploy, de Aveiro, especializada em recrutamento e outsourcing; a sheerME, de Lisboa, que facilita a busca e reserva de serviços de beleza; e a Good Casting, também de Lisboa, que conecta talentos a marcas e produtoras na indústria de media e entretenimento.

O programa Business Abroad, que apoia a internacionalização de startups, já garantiu 120 participações em sete conferências internacionais ao longo de 2026. Entre os eventos em que participaram estão o Web Summit em Doha, o 4YFN em Barcelona, e o South Summit em Madrid.

Durante o evento em Florianópolis, as startups terão a oportunidade de apresentar as suas soluções a investidores e potenciais parceiros, num encontro que deve reunir cerca de dez mil participantes e mais de 200 oradores.

Pedro Sacramento, Head of Operations & Internationalization da Startup Portugal, salienta, em comunicado, que “o Brasil continua a ser um mercado estratégico para muitas startups portuguesas. Além da língua e da proximidade cultural, existe um enorme potencial para a criação de parcerias, captação de investimento e crescimento internacional”.

A presença da Startup Portugal no Brasil tem sido contínua, com a participação recente em eventos como a Web Summit Rio, sublinhando a importância deste mercado para a internacionalização das empresas portuguesas.

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Portugal cada vez mais de olho no "desafiante" mercado brasileiro para expansão no setor da tecnologia
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