Startup portuguesa de baterias universais para motas distinguida pela TIME

A startup portuguesa Pollen desenvolveu uma bateria universal para veículos de duas rodas que acaba de ser distinguida pela TIME como uma das melhores invenções de 2026.

A lista TIME Best Inventions distingue há 25 anos um leque de produtos e serviços que resultam de ideias inovadoras, em áreas tão distintas como saúde, inteligência artificial ou energia. Em 2026, uma solução portuguesa para a eletrificação de motociclos passa a integrar a lista.

É o caso da Pollen, que está em atividade em Lisboa desde março e já levantou 3,2 milhões de euros, através de uma ronda de investimento liderada pela Pale Blue Dot e Mustard Seed Maze.

A empresa dedica-se a desenvolver tecnologia que promete revolucionar o mercado das motas eletrificadas. Ao invés de o condutor parar numa estação e aguardar o carregamento, a Pollen tem um serviço de troca da bateria vazia por uma que foi previamente carregada.

O serviço é feito "em segundos" e, em seguida, o condutor pode seguir viagem. As baterias são universais, o que significa que servem vários modelos de múltiplas marcas, "o que permite uma única rede de estações partilhada por toda a cidade", lê-se num comunicado enviado pela Pollen às redações.

Nos primeiros três meses de atividade, a Pollen realizou mais de 25 mil trocas de baterias.